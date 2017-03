Groot talent ADO: "Ik hoef niet per se weg"

Hij geldt als één van de grotere talenten van ADO Den Haag, maar een doorbraak lijkt er voorlopig nog niet in te zitten. Toch blijft Rody de Boer optimistisch over zijn kansen.



"ADO spreekt genoeg vertrouwen in mij uit. Ik heb het goed naar mijn zin en hoef niet per sé weg", aldus de negentienjarige sluitpost, in gesprek met Omroep West. Hij staat desondanks altijd open voor andere clubs, als dit aankloppen met een goed verhaal.



"Als ik vierde keeper wordt, dan zou het goed kunnen dat ik verhuurd wordt", vervolgt De Boer, die ploeggenoot Tim Coremans van ADO op huurbasis naar FC Dordrecht zag verkassen. Hij gaf onlangs aan 'bij ADO terug te willen keren als eerste keeper'.