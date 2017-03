'Deze twee Ajax-steunpilaren kunnen niet samen op middenveld spelen'

Het zijn twee absolute sterkhouders van Ajax, maar toch denkt voormalig speler Bryan Roy dat aanvoerder Davy Klaassen en assistkoning Hakim Ziyech niet met elkaar op het Amsterdamse middenveld kunnen spelen.



"Ajax wordt kampioen, mits op het middenveld Frenkie de Jong, Donny van de Beek of Adbelhak Nouri erbij komt. Dat betekent dat je speelt met Klaassen óf Ziyech. Je kunt nooit van je leven bij Ajax met én Ziyech, én Klaassen spelen. Dat is onmogelijk, dan kill je je drie aanvallers", legt Roy uit aan NUSport.



"De basisregel van de middenvelders is dat je de bal van de verdedigers naar de aanvallers verplaatst. Dan worden Dolberg, Younes en Kluivert ook veel gevaarlijker", besluit de voormalig Ajacied zijn relaas.