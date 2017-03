'Als ik een jaar zo was doorgegaan, was het gebeurd geweest met mijn carrière'

FC Barcelona won afgelopen midweek met 6-1 van Paris Saint-Germain, door een goal in de laatste secondes. Hierdoor gingen de Catalanen tóch door in de Champions League, zelfs na de 4-0 afgang in Frankrijk een week eerder.



"De supporters huilden, ze konden het niet geloven", blikt sc Heerenveen-speler Yuki Kobayashi terug in de Leeuwarder Courant. "Dat kan voetbal dus doen met mensen. Ik wil dat ook. Ik wil mensen laten huilen van geluk. De spelers van Barcelona zijn op veel fronten natuurlijk beter dan ik, maar qua mentaliteit en vechtlust zit ik op hetzelfde niveau."



Lang was dat niét zo bij de technicus, zo erkent hij. "Ik heb bij Jubilo Iwata, mijn vorige club, ruim een jaar lang op de tribune gezeten. Ik speelde nooit, trainde alleen maar. Ik schold iedereen uit, lachte nooit, dacht alleen aan mezelf en had geen milde kant. Ik wist toen al dat ik de potentie had om een goede speler te worden, maar mijn mentaliteit was niet goed. Ik was net een klein kind."



Zijn mentaliteit koste Kobayashi (24) misschien wel veel eerder al een (top)transfer. "Maar eigenlijk dacht ik voorheen helemaal niet na. Ik stapte om negen uur uit bed, ontbeet nooit, ging naar de club (Jubilo, red), kleedde me om en trainde. Eenmaal thuis ging ik slapen. Ik herinner me dat ik in korte tijd vier keer geblesseerd raakte aan mijn hamstring. Het sloeg nergens op. Als ik nog een jaar zo was doorgegaan, dan was het gebeurd geweest met mijn carrière."