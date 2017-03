Fraser opgelucht na 'historisch' moment: "Hele ploeg genoot ervan"

Na precies 25.318 vruchteloze speelminuten, scoorde Arnold Kruiswijk gisteren ein-de-lijk zijn eerste doelpunt als profvoetballer. Uiteindelijk won Vitesse ruim, met 5-0 van Sparta.



"Schitterend, vooral omdat je ziet dat de hele ploeg ervan geniet", blikt trainer Henk Fraser met de NOS terug op de rake kopbal van Kruiswijk. "Het geeft aan hoe de ploeg in elkaar zit. Ze zijn bezig met elkaars zaken. Iedereen was ervan op de hoogte dat hij nog niet had gescoord en dus vierde iedereen het, ook de supporters."



Vorige week verloor Vitesse nog in Zwolle, nu was de revanche uitstekend. "Zowel aanvallend als verdedigend hebben ze het goed ingevuld, dus een compliment aan de jongens."



Het steekt dan ook bij Fraser dat zijn ploeg zo wisselvallig blijft. "Vandaag (gisteren, red.) namen we initiatief en dan zie je duidelijk dat we goed kunnen voetballen, maar wel nog steeds vanuit een goede organisatie. Op het moment dat je echter geen punten pakt, zegt iedereen dat het te verdedigend is. We hebben vandaag exact hetzelfde gespeeld, alleen hebben we de kansen benut."





