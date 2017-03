'Tielemans heeft Italiaanse aanbidder erbij'

Youri Tielemans is hot op de transfermarkt. Het lijk wel alsof elke club in Europa Tielemans op haar verlanglijstje heeft staan. Tottenham en Arsenal lieten alvast weten concrete interesse te hebben, maar daar daar komt nu nog een Italiaanse grootmacht bij.



AS Roma wil de jonge middenvelder ook vastleggen. Dat staat te lezen op het Italiaanse medium TuttoMercatoWeb. De club van Radja Nainggolan zou een eerste bod van achttien tot twintig miljoen euro willen neertellen én laat nog een marge om tegen andere clubs op te bieden.



Bij Roma zijn ze op zoek naar een vervanger voor Nainggolan, die deze zomer kan vertrekken. Maar ook als Nainggolan blijft, is er nog plaats op het middenveld voor de Rode Duivel, want onder andere ook Kevin Strootman wordt in verband gebracht met een mogelijke transfer.