Feyenoorder Kuyt laat zich uit over kritiek

Dirk Kuyt liet zich onlangs ietwat negatief uit over de keuze van coach Giovanni van Bronckhorst om hem op de reservebank te plaatsen. De Katwijker vertelde toen dat hij op wat meer krediet had gerekend en toonde zich zichtbaar ongelukkig. In gesprek met de NOS vertelt hij daar nu meer over.



Kuyt begint: "Wat gebeurd is, is gebeurd. Ik heb mijn mening en gevoel op dat moment laten spreken. Vervolgens heb ik het achter me gelaten. Ik wil me alleen richten op mijn prestaties op het veld en ben klaar als de trainer me nodig heeft. Ik heb wel wat last gehad van fysiek ongemak. Tegen ADO Den Haag was het niet mijn beste wedstrijd en ik voelde me ook niet op m'n best, dat kan. Mindere wedstrijden zitten er ook tussen."



Mr. Duracell gaat verder met zijn verhaal: "We zijn bezig aan een fantastisch seizoen en staan al 26 wedstrijden bovenaan, maar we kunnen onszelf alleen maar belonen door die laatste negen finales goed af te sluiten. We zijn begonnen met niets, we staan nog op niets, maar aan het einde van de rit willen we wel iets. Dat is waar we voor gaan."