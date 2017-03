'PSV moet deze spelers verkopen, ze voldoen niet'

PSV maakte in het afgelopen jaar nog een absoluut topseizoen door en werd onder meer kampioen van de Eredivisie. In het hier en nu gaat het een stuk minder met de Eindhovenaren en Aad de Mos en Pierre van Hooijdonk vinden het de hoogste tijd voor verversing.



In gesprek met de NOS opent De Mos: "Het zou goed zijn als Guardado, Arias, Willems en Zoet vertrekken. Guardado lijkt al bezig met een transfer naar de Verenigde Staten of Mexico en dat zie je ook aan zijn spel. (…) Arias voldoet niet, hij komt tekort voor dit niveau en PSV heeft met Brenet bovendien een prima alternatief. Jeroen Zoet is toe aan een stap naar de Premier League of de Primera Division. En voor Willems is het ondertussen ook tijd, al heeft hij geen topseizoen gedraaid."



Van Hooijdonk is het daar roerend mee eens. "Guardado wordt niet meer beter en hij kan misschien nog een keer een goede transfer maken. Zijn huidige niveau heeft misschien ook te maken met zijn enorm drukke agenda. PSV heeft met Hendrix een prima alternatief achter de hand. En met Arias is het denk ik ook wel klaar. Hij heeft te weinig gebracht de afgelopen jaren en presteerde wisselvallig. Willems doet er wat mij betreft verstandig aan om te blijven. Via PSV kan hij zich terugknokken in Oranje, ook met het oog op het WK 2018."