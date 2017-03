'Galatasaray: Sneijder mag weg voor dit bedrag'

De tijd van middenvelder Wesley Sneijder bij het Turkse Galatasaray loopt wel zo'n beetje tot zijn einde. De kleine spelmaker kan niet zo goed overweg met de nieuwe oefenmeester van de Turken, Igor Tudor. Nu zou hij te verstaan hebben gekregen dat hij mag vertrekken en ook weten we wat hij precies moet kosten.



De clubleiding van Galatasaray heeft volgens de Turkse media inmiddels contact opgenomen met Guido Albers, de zaakwaarnemer van de Oranje-kandidaat. De boodschap van de Turken: als er een club is die 4,5 miljoen euro op tafel legt, dan mag Sneijder vertrekken. Daarbij komt natuurlijk wel om de hoek kijken dat de Nederlander nog pittig wat wil verdienen, maar an sich is hij dus best goedkoop.



Sneijder kon goed door één deur met de vorige manager van Cim Bom Jan Olde Riekerink, maar hij werd onlangs aan de kant geschoven. Tudor wil verjongen en bovendien zou Sneijder niet blij zijn met de trainingsintensiteit die de Kroaat van hem verlangt. De spelmaker ligt in Istanbul nog onder contract tot medio 2018, maar zijn contract zal sowieso niet verlengd worden.