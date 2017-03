"Ik verwacht dat wij gaan winnen van Ajax"

Ajax is nog steeds in de achtervolging op Feyenoord, maar dat betekent wel dat de Amsterdammers geen punten mogen laten liggen, dat zou funest kunnen zijn. Op zondagmiddag komt FC Twente op bezoek in de Amsterdam ArenA en Mateusz Klich denkt dat de Tukkers best eens kunnen gaan winnen.



Hij zegt met een knipoog tegen De Telegraaf: "Ik verwacht dat wij gaan winnen. Serieus, ik denk echt dat we best kans maken. Thuis hebben we gewonnen en we hebben laten zien goed voetbal te kunnen spelen. Ook op bezoek bij PSV (1-1, red.) hadden we kunnen winnen. Tegen de goede teams hebben we tot dusver prima gespeeld. Hopelijk lukt dat zondag ook. We hebben veel jonge spelers Mdie erop gebrand zijn om zich in dit soort wedstrijden te laten zien."



Twente wordt in Amsterdam gesteund door een flink aantal supporters: 1200 maar liefst. Door een afspraak die gemaakt is in de onderhandelingen rond de overstap van Hakim Ziyech naar Ajax is afgesproken dat deze fans helemaal niets hoeven te betalen voor hun ticket.