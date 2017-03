'Twee Ajacieden zijn te slecht voor Europa League'

Ajax deed afgelopen donderdagavond toch niet echt onder voor FC Kopenhagen in de Europa League. Centrumverdediger Matthijs de Ligt verloor een kopduel en daarom kwamen de Denen weer op voorsprong en analist Wim Kieft stelt in De Telegraaf dat dat niet per se de fout is van de jonge stopper.



Hij wijst juist naar Lasse Schöne en Nick Viergever, die dergelijke fouten niet kunnen compenseren. Zij zouden tekortkomen voor het niveau van de Europa League. "Dat Ajax verliest in Denemarken heeft vooral te maken met het feit dat Matthijs de Ligt zeventien jaar is. Hij is niet te klein, nee, hij maakt een fout die je kan verwachten van een zeventienjarige die net komt kijken op het hoogste niveau. Donny van de Beek, negentien jaar, laat zijn man lopen in Kopenhagen. Zoiets overkomt iemand zonder ervaring."



Kieft gaat verder: "Wat er mis is bij Ajax: dit soort fouten worden niet gecorrigeerd door routiniers in de ploeg. Spelers als Nick Viergever en Lasse Schöne, die twee tempo's te laag speelt voor het internationale niveau, zijn zo druk met hun eigen prestatie dat ze die jonge jongens niet kunnen leiden. Zulke ervaren routiniers ontbreken bij clubs als Ajax, PSV en Feyenoord. En dus staat de ontwikkeling van jonge spelers in de Eredivisie al in een heel vroeg stadium stil."