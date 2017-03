'Exodus bij PSV: elf (!) spelers vertrekken'

De resultaten in Eindhoven bij PSV zijn momenteel toch zo slecht nog niet. Desondanks staat het team van coach Phillip Cocu ver achter op koploper Feyenoord en is de titel toch buiten zicht geraakt. Het Eindhovens Dagblad schrijft op zaterdagmorgen dat er liefst elf spelers zijn die PSV hoogstwaarschijnlijk de rug toekeren.



De krant begint: "Jeroen Zoet (26) heeft twee jaar geleden zijn contract verlengd met de intentie om na dit seizoen mogelijk van club te veranderen. Gezien de gestage ontwikkeling van de goalie is het logisch dat die gaat volgen." Het medium noemt vervolgens drie verdedigers: "Jetro Willems (22) lijkt een vertrekker te worden, al stelde hij zich vorig jaar op de transfermarkt zeer kritisch op. En als Héctor Moreno (29) nog een stap naar bijvoorbeeld de Premier League zou willen zetten, lijkt dit het moment. Ook wat betreft Santiago Arias (25) lijkt dit het moment om hem nog voor een interessante vergoeding te verkopen."



Het ED gaat verder: "Siem de Jong (28) vertrekt aan het eind van het seizoen weer naar Newcastle United, Andrés Guardado (30) zal zeer waarschijnlijk vertrekken, Marco van Ginkel (24) gaat in principe terug naar Chelsea en ook Davy Pröpper (25) aast op een transfer. Daarnaast gaan Adam Maher, Marcel Ritzmaier en Rai Vloet weg."