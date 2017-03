Kuyt: sorry, maar Vilhena verdient dit niet

In de wedstrijd van Feyenoord tegen AZ krijgt Dirk Kuyt wel een basisplaats. Dat heeft alleen niets met de kwaliteiten van de Katwijker te maken, maar met de waslijst aan afwezigen in de Rotterdamse Kuip. Tonny Vilhena wordt nu voor drie wedstrijden geschorst. maar Kuyt vindt dat niet terecht.



Hij zegt in gesprek met De Telegraaf: "Ik ga niet zeggen dat er niks is gebeurd. Maar als het zo blijft, krijgt Tonny de zwaarste straf in dit Eredivisie-seizoen. Sorry, maar dat verdient hij niet. Hij komt uit een heel moeilijke privésituatie. Als je ziet hoe hij zich daar doorheen knokt en zijn prestaties op het veld bekijkt, verdient hij alleen maar respect."



Tegen AZ doet Vilhena overigens wel mee, omdat Feyenoord en de middenvelder in beroep gegaan zijn tegen zijn schorsing. Ook Nicolai Jörgensen zal starten, hoewel de Deen niet helemaal okselfris is. Onder meer Terence Kongolo, Eljero Elia, Bilal Basaçikoglu en Brad Jones moeten toekijken: zij zijn allen geblesseerd. Dat betekent dat keeper Kenneth Vermeer weer eens een kans krijgt onder de lat.