Ziyech: daarom ben ik naar Ajax gekomen

Het was een behoorlijke verrassing toen bleek dat middenvelder Hakim Ziyech niet zou starten in de Europa League tegen FC Kopenhagen. De Nederlandse Marokkaan gaf bij zijn trainer Peter Bosz aan dat hij moeite had met de intensiteit en dus kreeg hij rust. In gesprek met De Telegraaf vertelt hij daarover.



Ziyech zegt: "Ik ben fit, train altijd volledig mee. Maar de intensiteit van de duels is wennen voor mij. Het is ook de belangrijkste reden geweest om de transfer van FC Twente naar Ajax te maken. Dit is een ideale tussenstap. In de seizoenen die ik voor Ajax speel, wil ik me verder ontwikkelen en dus ook sterker worden. Mijn lichaam moet wennen aan de combinatie van de hoeveelheid wedstrijden en mijn rol op het middenveld, die veel van me vraagt. Daardoor miste ik nu de scherpte en daarover sprak ik met de trainer."



Het is de algemene verwachting dat de spelmaker 'gewoon' weer zal starten tegen zijn oude club FC Twente. "Ik heb nog bijna dagelijks contact met Kamohelo Mokotjo, dus ik vind het vooral leuk om tegen hem te spelen. Het weerzien met hem op het veld, daar kijk ik naar uit. Verder gaat het mij vooral om de titelrace, de drie punten en is het een wedstrijd als alle andere."