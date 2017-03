Jörgensen noemt nadeel van Eredivisie: "Ik vind het niks"

Nicolai Jörgensen stevent in zijn eerste seizoen namens Feyenoord af op de landstitel en de topscorerstitel. Uitgerekend nu ontstaan er allerlei pijntjes, maar de Deense spits zelf is thuis tegen AZ gewoon inzetbaar.



Jörgensen maakt zich er ook niet druk om. "Feyenoord wordt niet onrustig van een paar geblesseerde spelers. Deze selectie is breed genoeg om dat verlies op te vangen", laat de lange spits weten aan het Algemeen Dagblad. Zelf kampte hij met een pijnlijke enkel, maar dat is geen probleem. "Ik ben klaar voor AZ thuis."



De Feyenoorder weet niet of het kunstgrasveld van Sparta Rotterdam invloed heeft gehad. "Dat weet je nooit, maar ik speel er niet graag op. In Denemarken is er maar één club met die ondergrond, hier heeft bijna de helft van de tegenstanders kunstgras. Ik snap best waarom de clubs het doen, maar ik vind het niks."



Overigens speelt de ploeg dit seizoen nog een paar keer op kunstgras. Jörgensen noemt dat 'geen excuus'. "We moeten ook die wedstrijden er gewoon staan. Dat moeten andere clubs, die normaliter op gewoon gras spelen, immers toch ook?"