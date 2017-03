PSG reageert woest op berichtgeving: "Het is beledigend"

Paris Saint-Germain is woest op de Franse sportkrant L'Equipe. Het medium meldde vrijdag dat Marco Verratti en Blaise Matuidi maandag op stap waren geweest in Parijs.



Het tweetal zou zijn gespot in een plaatselijke nachtclub, twee dagen voor de Champions League-return tegen Barça. In Catalonië verdween een 4-0 voorsprong als sneeuw voor de zon: 6-1. Het bericht dat Verratti en Matuidi pas na middernacht huiswaarts keerde zorgde dan ook voor woede.



PSG heeft de berichtgeving meegekregen en reageerde vol ontsteltenis via Twitter. De Franse topclub schrijft: "Het is beledigend richting de spelers en de club. Schandalig dat sommigen, vaak L'Equipe, zulke niet geverifieerde verhalen publiceren."