Ajacieden onderuit in Doetinchem: "Schwung zit er weer in"

De Graafschap heeft vrijdagavond een knappe 3-2 overwinning geboekt ten koste van Jong Ajax. Trainer Henk de Jong was na afloop zeer trots op zijn ploeg getuige de zware tegenstand.



De Jong was vooraf op zijn hoede voor de Ajacieden. "Je wilt niet in die rondo van Ajax komen. Maar na 25 minuten werden we speelbal in die rondo, dat had ook te maken met onze bescheidenheid", vertelt hij op de clubwebsite. "Met opportunisme hebben we het in de tweede helft omgedraaid."



De trainer verklaarde 'heel trots' te zijn. "We zijn bezig aan een aardige serie en gaan door. We hebben kort rust, dus niet te veel bier drinken. Maandag staat er weer een belangrijke wedstrijd op het programma. Daar gaan we voor, uit kunnen we ook winnen."



Toch is er ook voor De Jong voldoende reden om een feestje te vieren. "Het is geweldig voor de club, dat de schwung er weer in zit. Mensen lachen, dat is ook wel even anders geweest. Maar men is weer trots om hier te zijn. En ja, Ajax stelde gewoon een goede ploeg het veld in. Ik ben blij dat we daarvan hebben gewonnen."