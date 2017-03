Sparta van de hemel naar de hel: "Waar moeten we beginnen?"

Sparta Rotterdam is van de hemel aanbeland in de hel. Won de ploeg vorige week nog knap van Feyenoord (1-0), daar ging het vrijdagavond compleet mis bij Vitesse (5-0). Michel Breuer begrijpt er ook niets van.



"Waar moeten we beginnen?", zo laat de zwaar teleurgestelde aanvoerder van de Spartanen weten tegenover de camera van FOX Sports. "Het was ver beneden de maat. Ik kan alles wel opnoemen. Het was heel slordig. We zijn met 5-0 afgemaakt."



Breuer zag Denzel Dumfries de achterstand inleiden met een blunder. "Daarvoor was het misschien al slecht, maar na de 1-0 was het nog slechter. Zoveel dingen gingen niet goed." Bij rust stond het al 4-0. "We moesten er alles aan doen om de schade te beperken. Na rust was het niet veel beter. Hier kunnen we niet mee verder."