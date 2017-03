Kane heeft opvallende onthulling over bloedvorm in 2017

Harry Kane is verkozen tot beste Premier League-speler van de maand februari. De spits van Tottenham Hotspur tilde zijn productie naar negentien doelpunten, waar hij vorig seizoen op 25 eindigde.



Vooral in 2017 is Kane zeer productief. De reden? "Door een dieet", luidt zijn opmerkelijke onthulling in de Britse media. "Ik heb een nieuwe kok in de arm genomen die me helpt met mijn voeding. Ik ben er een beetje slanker en wat sneller door geworden, wat me blijkbaar geen windeieren legt op het veld."



"Maar uiteindelijk kan ik alleen renderen dankzij mijn ploeggenoten", vervolgt Kane bescheiden. "Als je spelers als Eriksen en Alli achter je hebt staan, met daar ook nog eens heel goeie spelers achter, creëer je als ploeg zo veel kansen dat je die als spits maar moet afmaken."