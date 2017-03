Vitesse speelt met armzalig Sparta op historische avond Kruiswijk

Vitesse heeft vrijdagavond de vloer aangeveegd met Sparta Rotterdam. De Arnhemmers konden het zich zelfs permitteren om na rust gas terug te nemen en de arme bezoekers te sparen: 5-0.



Vitesse won dit seizoen al tweemaal van de Rotterdammers, zoals onlangs in de halve finale van de KNVB Beker. In beide duels ondervond de ploeg van Henk Fraser problemen, maar in eigen huis domineerde men vanaf minuut één en dat resulteerde na ruim twintig minuten in de 1-0. Een cadeautje. Denzel Dumfries wilde terug koppen en zag daarbij Ricky van Wolfswinkel over het hoofd.



Vanaf de openingstreffer had Vitesse geen last meer van Sparta. Een minuut of tien later verdubbelde Navarone Foor de voorsprong door een aanval over meerdere schijven af te ronden: 2-0. Zelfs Arnold Kruiswijk mocht vervolgens een doelpunt mee pikken en dat betekende zijn eerste (in de juiste goal) ooit in het betaald voetbal. Nog voor rust wist ook Marvelous Nakamba een heerlijke aanval af te ronden.



Sparta kreeg na rust wat meer controle over de wedstrijd, al had dat ook te maken met het feit dat Vitesse de rem intrapte. Toch mocht het thuispubliek in het Gelredome nog een keer juichen. Na ruim een uur spelen bepaalde Guram Kashia de eindstand op 5-0. Daarna was het vooral de publiekswissel van Kruiswijk dat nog voor aandacht zorgde. Vitesse klimt op naar plek vijf, waar Sparta veertiende blijft.



Scoreverloop:

1-0 (23') Ricky van Wolfswinkel

2-0 (34') Navarone Foor

3-0 (40') Arnold Kruiswijk

4-0 (45') Marvelous Nakamba

5-0 (61') Guram Kashia