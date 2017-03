Onbegrip rond Ziyech: "Zet hem dan lekker op die plaats"

Hakim Ziyech werd donderdagavond gespaard voor het Europa League-duel met FC Kopenhagen (2-1). In Denemarken begon de middenvelder op de bank vanwege vermoeidheid en dat vindt René van der Gijp opmerkelijk.



"Het is een hele vervelende wedstrijd om hem te missen. Je kan beter de kracht niet hebben als je thuis tegen Go Ahead speelt. Maar zet hem dan lekker op de plaats van Younes, dan heb je meer tijd om tot rust te komen", luidt het oordeel van de analist in Voetbal Inside. Johan Derksen is het daarmee eens. "Ik denk dat hij minimaal vijf goede voorzetten zou geven tijdens de wedstrijd, dan is Dolberg ook gevaarlijker."



Ajax verloor in Kopenhagen, maar speelde volgens Valentijn Driessen 'zeker in de tweede helft' goed. Wel zag hij een aantal flaters ontstaan. "Dat geldt voor de fout van De Ligt en die van Van de Beek, die zijn man liet lopen. Alle grote jongens van vroeger werden opgeleid om dat soort fouten te voorkomen. Daar ontbreekt het nu aan en zie je dat dit soort fouten worden afgestraft."