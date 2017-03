Waarschuwing Jans: "Al die ploegen kregen het deksel op de neus"

PEC Zwolle heeft goede zaken gedaan door Vitesse met 3-1 te verslaan. Het zelfvertrouwen is toegenomen, maar trainer Ron Jans wil voorkomen dat dit omslaat in gemakzucht.



Jans wees zijn spelersgroep op de vorige speelronde. "Alle ploegen die een goed gevoel hadden, kregen het deksel op de neus. Als je denkt: het gaat wel goed en je gaat iets minder doen, dan vraag je om problemen", aldus de oefenmeester in gesprek met RTV Oost



Feyenoord verloor van Sparta Rotterdam, waar Ajax op bezoek bij FC Groningen bleef steken op een gelijkspel. PEC Zwolle zelf wist de kersverse bekerfinalist Vitesse op de knieën te brengen. Zodoende is er alle reden om scherp te zijn voor het duel met Willem II.



Dirk Marcellis keert na een schorsing terug in de ploeg, ten koste van Philippe Sandler. Hervin Ongenda, Stef Nijland, Erik Israelsson en Thanasis Karagounis zijn allemaal niet inzetbaar.