FC Utrecht hervat de competitie zaterdagavond op bezoek bij Heracles Almelo. Buiten de Domstad presteert de ploeg van trainer Erik ten Hag goed en dat wil men in het Polman Stadion opnieuw laten zien.



"Uit, thuis: er zit geen verschil in de benadering van de wedstrijd", reageert Ten Hag op de clubwebsite. "Ik zou het zelfs om willen draaien: uit pakken we weliswaar de nodige punten, ik vind dat we thuis dit seizoen vooralsnog te weinig brengen. Wij voelen ons heel senang in alle stadions."



Na de remise thuis tegen ADO Den Haag (1-1) wil de trainer groei zien. Eenvoudig is dat niet. "Dat team staat op scherp. Wij presteerden tijdens de vorige speelronde teleurstellend tegen ADO Den Haag. Wij willen het dus óók, dit weekend. De wedstrijd staat op scherp. We hebben wat recht te zetten."



Sowieso blijft Ten Hag veeleisend. "In Groningen hadden we ons het eerste halfuur verslapen en tegen ADO Den Haag gaven we de tegengoal weg en hebben we onvoldoende kansen gecreëerd. Het is belangrijk dat we de juiste dingen blijven doen. ‘Goed’ is nog altijd niet goed genoeg."