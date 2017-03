Feyenoord-watcher Mikos Gouka heeft met verbazing gereageerd op de schorsing van Tonny Vilhena. Ook na beroep bleef de sanctie drie duels plus één voorwaardelijk, maar de journalist heeft zijn bedenkingen.



"Dat is wel raar", vertelt Gouka in FC Rijnmond. Geen enkele speler in de Eredivisie werd dit seizoen zwaarder aangepakt. "Het is niet de zwaarste overtreding geweest van dit seizoen. Er gebeurde wel iets, maar deze schorsing is vrij zwaar."



De journalist van het Algemeen Dagblad voegt toe: "Als Vilhena wegvalt, dan is dat een zware aderlating voor Feyenoord. Zeker nu er meer blessures zijn. Van Bronckhorst kon lange tijd alleen Sven van Beek noemen, maar moest er vandaag zes opsommen."



Hoe Giovanni van Bronckhorst dit gaat oplossen? "Vejinovic en Tapia kunnen hem niet vervangen." Dit weekeinde is Vilhena dankzij nieuw beroep wel inzetbaar.