Kuyt neemt het op voor ploeggenoot: "Mensen moeten hem eens in de gaten houden"

Tonny Vilhena hangt een schorsing van drie wedstrijden boven het hoofd vanwege zijn elleboogstoot richting Spartaan Mathias Pogba. Dirk Kuyt neemt het tegenover het Algemeen Dagblad op voor zijn ploeggenoot.



"Ik zeg niet dat er niets is gebeurd, maar het was een ongelukkige situatie. Niets bewust", vertelt de 36-jarige voetballer. De schorsing van Vilhena levert de routinier zeer waarschijnlijk wel een basisplaats op dit weekend.



"Het zou goed zijn als mensen Vilhena eens in de gaten houden na een wedstrijd. Hij heeft zó veel respect voor tegenstanders, hij schudt iedereen de hand. Zondag stapte hij na afloop ook meteen op Mathias Pogba af. Vilhena is geen onsportieve speler, het zou jammer zijn als hij zwaar zal worden gestraft", aldus Kuyt.