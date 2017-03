'Als dat ontkend wordt, vind ik het een sneu verhaal worden'

ADO Den Haag-trainer Fons Groenendijk heeft vrijdagmiddag tijdens zijn persconferentie nog maar eens uitgehaald naar scheidsrechter Serdar Gözübüyük. De arbiter ontkrachtte de lezing van ADO-coach dat hij hem had verzocht om Guyon Fernandez te wisselen in de rust van het duel bij FC Utrecht



"Als ik er dan toch nog één ding over moet zeggen, want dat heeft me wel gestoord, is het dat hij met een dringend verzoek bij me kwam", zegt Groenendijk tegen De Telegraaf. "Dat als ik er nu (in de rust, red.) niets aan zou doen, Guyon binnen een minuut rood zou krijgen. Als dat dan vervolgens ontkend wordt, vind ik het een sneu verhaal worden. Want dat heeft mijn hele staf gehoord."



"Ik heb tegen Guyon gezegd dat hij zijn energie niet moet verspillen aan die scheidsrechter", aldus Groenendijk, die veel liever goals van hem ziet. "Hij moet energie verspillen aan goede aannames, zodat hij kan scoren. En aan het goed positie kiezen, zodat hij kan scoren."