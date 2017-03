PSV-middenvelder in spanning: "Dat moet je aan de trainer vragen"

PSV gaat zaterdagavond op bezoek bij Go Ahead Eagles en wil de druk op Ajax en Feyenoord dan weer een beetje verhogen. Het is nog even de vraag hoe trainer Phillip Cocu zijn middenveld gaat invullen.



Marco van Ginkel raakte twee weken geleden geblesseerd in de verloren Eredivisie-topper bij Feyenoord. Hij moest de wedstrijd tegen Roda JC laten schieten, maar is nu weer fit. "Ik heb vandaag voor het eerst weer een hele training afgewerkt", zegt Van Ginkel tegen De Telegraaf.



"Tot nu toe gaat het goed. Ik heb de hele training afgerond, dus daar ben ik wel blij mee", vervolgt hij. "Of ik ga spelen? Geen idee. Dat moet je aan de trainer vragen. Daar heb ik het verder ook niet over. Misschien dat ik morgen meer weet. Ik zal vast wel bij de selectie zitten, maar ik beslis niet of ik erin sta."