Feyenoord schept duidelijkheid: dit vijftal mist treffen met AZ

Koploper Feyenoord kampt sinds de 1-0 nederlaag bij Sparta Rotterdam van afgelopen zondag met een flinke blessuregolf. De hele week was het onduidelijk welke spelers er nu wel en niet inzetbaar zijn tegen AZ, maar vrijdagmiddag heeft de club duidelijkheid geschept.



De Rotterdammers meldden op Twitter dat aanvallers Nicolai Jørgensen en Steven Berghuis tegen AZ 'gewoon' inzetbaar zijn. Dat is goed nieuws voor trainer Giovanni van Bronckhorst, maar er is ook slecht nieuws. Jones, Kongolo, Vejinovic, Basacikoglu en Elia halen het duel met de Alkmaarders namelijk stuk voor stuk niet.





UPDATE | Jørgensen en Berghuis zijn zondag inzetbaar.

Jones, Kongolo, Vejinovic, Basacikoglu en Elia missen Feyenoord - AZ. #feyaz pic.twitter.com/SDcQkyNhEn — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) 10 maart 2017