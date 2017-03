Barça en Real spelen 'El Clásico' in Miami

Er is een bijzondere editie van 'El Clásico' op komst. Real Madrid en FC Barcelona treffen elkaar op 29 juli in Miami. Dat melden Spaanse media vooruitlopend op een bevestiging die later vandaag moet volgen.



Het duel wordt gespeeld in het kader van de International Champions Cup, een vriendschappelijk toernooi tussen verschillende grootmachten dat zich op diverse continenten afspeelt. Het zou de eerste keer sinds 1982 zijn dat El Clásico op vreemde bodem wordt afgewerkt. Toen troffen beide topteams elkaar in een vriendschappelijk duel in Venezuela.



De wedstrijd in Miami gaat gespeeld worden in het gloednieuwe Hard Rock Stadium en wordt gepresenteerd als een miniversie van de in de Verenigde Staten razend populaire Super Bowl, de finale van het American Football-seizoen. Er zal ook nu een omlijsting zijn met muziekoptredens, zo schrijft het Algemeen Dagblad.