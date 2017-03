'Ajacied is een hoofdpijndossier voor Bosz'

Hakim Ziyech begon op de bank bij de wedstrijd van Ajax tegen FC Kopenhagen in de Europa League, maar de fans van de Amsterdammers zien liever iemand anders naast hoofdtrainer Peter Bosz zitten. Bertrand Traoré krijgt al tijden veel kritiek en Freek Jansen van Voetbal International doet nu een duit in het zakje.



Hij weet namelijk: "Traoré werd vol bombarie naar Amsterdam gehaald, eigenlijk was het een beetje Diego Armando Traoré. Hij moest de nieuwe spits van Ajax worden, maar al snel bleek dat hij niet de nieuwe spits, maar de rechtsbuiten was. Onder meer omdat Dolberg het natuurlijk zo goed deed voorin. Maar vanaf die rechterflank is het heel grillig en wisselvallig dit seizoen."



Jansen gaat verder: "Hele goede momenten wisselt hij af met hele slechte momenten. Het is inmiddels wel een hoofdpijndossier. Hij heeft de kwaliteiten om een man uit te spelen of zelfs twee of drie na elkaar. Maar dat gebeurt te weinig. Ik hoorde laatst iemand iets zeggen wat wel treffend is. Als Traoré op doel schiet, lijkt het wel een pass."