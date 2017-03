Vilhena krijgt lange schorsing aan de broek

Zeker in beroep gaan, Ajax mis je nu toch al, kan alleen maar beter worden. Wat een stelletje amateurs daar, Pogba zegt al, stelt niks voor, Vilhena zegt het, de rest van Sparta die gehoord zijn zeggen niks gezien te hebben, tegenstrijdige verklaringen, fouten in de verklaringen. Nooit mee akkoord gaan. Het is duidelijk, deze aanklager wil zijn stempel drukken op de titelrace

Natuurlijk. Het is straks de KNVB zijn schuld, of moet ik zeggen de KNJB zijn schuld dat Feyenoord de titel niet gaat halen.Dat noem ik nou indekken en puur calimero gedrag.....Bekijk jij die beelden nou nog eens een keer of 5......Wat de fuck doet die arm? Uberhaupt hij spring volledig mis en dan nog met zo een zwabberende arm.Het was gewoon met de intentie om iemand die in de buurt zou komen te raken. Of hij hem dan raakt en of het hard of zacht is, dat is totaal niet belangrijk.Natuurlijk moet je wel in beroep gaan, maar ik zou niet op te veel rekenen. Als er iemand straks schuldig is als jullie achter komen in de titelstrijd, dan is dat Vilhena en niemand anders.