Stuivenberg: dikverdiende overwinning, maar kijk naar Barça

Racing Genk behaalde vanavond een erg knappe overwinning op het veld van AA Gent. Na een 2-5 afstraffing staan ze met anderhalf been in de kwartfinales van de Europa League.



Coach Albert Stuivenberg was dan ook een tevreden man voor de camera's van Sporza: "Dit is een heel bijzonder resultaat. Dat er hier überhaupt een ploeg vijf keer kan scoren, is al uitzonderlijk. In de omschakeling waren we wel heel sterk. We hebben ons spel gespeeld en vooruit verdedigd. Zo hebben we het AA Gent moeilijk gemaakt. Dit is een dikverdiende overwinning."



Stuivenberg wil echter nog niet gezegd hebben dat de kwalificatie nu al binnen is: "Gisteren hebben we in Barcelona iets uniek gezien. De terugwedstrijd moet altijd nog gespeeld worden. Maar dat is volgende week, nu richten we ons vizier op zondag en de wedstrijd in Westerlo."