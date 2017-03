"Zij hebben de kans om Zlatan te halen"

De Zweedse spits Zlatan Ibrahimovic doet het nog altijd erg goed bij Manchester United. Onlangs scoorde hij twee doelpunten in de finale van de EFL Cup en zorgde hij dus op deze manier hoogstpersoonlijk voor een prijs. Alexi Lalas, de voormalige algemeen directeur van LA Galaxy, ziet Zlatan binnenkort naar Los Angeles verhuizen.



Hij zegt namelijk in gesprek met de BBC over Galaxy: "Ik denk dat zij de kans hebben om Zlatan naar de club te halen. Of dat nou komende zomer is of misschien pas over een jaar… Ik denk dat er altijd interesse blijft bestaan."



Lalas haalde David Beckham een aantal jaartjes terug naar Amerika. "Dat met Beckham ging niet over één nacht ijs. We bouwden zorgvuldig een relatie op, door de jaren heen. En we hapten op het perfecte moment toe, op het moment dat we moesten toeslaan. Niet alleen met de juiste aanbieding qua salaris, maar met het totaalplaatje. Het gaat ook om de lifestyle, om je brand."