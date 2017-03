'Mertens maakt schitterende megatransfer'

Aanvaller Dries Mertens doet het momenteel wel heel erg goed bij de Serie A-club Napoli en zelfs in de afgelopen Champions League-wedstrijd van de ploeg uit Napels tegen Real Madrid kwam de Belg tot scoren. De Italiaanse en Engelse media denken nu dat Mertens een wel heel erg mooie megatransfer gaat maken.



Manchester United zou op dit moment namelijk in gesprek zijn met de clubleiding van Napoli en de vertegenwoordigers van de aanvaller over een transfer. Mertens scoorde dit seizoen al achttien doelpunten in 24 wedstrijden en mogelijk zien ze op Old Trafford gewoonweg een buitenkansje aan de horizon verschijnen. De Rode Duivel heeft immers nog maar een contract tot medio 2018 bij Napoli en dus zal hij verkocht moeten worden als hij zijn handtekening niet zet onder een nieuwe verbintenis.



Volgens de krant Il Martinois was er onlangs een vergadering tussen afgevaardigden van United, beleidsbepalers van Napoii en de vertegenwoordiging van de oud-PSV'er. Dit gesprek zou twee uur lang hebben geduurd en naar verluidt zijn de diverse partijen elkaar in het onderhoud genaderd. Maakt Mertens écht de overstap naar de Red Devils, dan zullen er toch tientallen miljoenen euro's betaald moeten worden. In Engeland en Italië denken ze dat dat daadwerkelijk gaat gebeuren.