'Stekelenburg-argument Blind is bizar'

Bondscoach Danny Blind verrast zo nu en dan met zijn selectiebeleid. Zo maakt doelman Tim Krul van AZ deel uit van de voorselectie van het Nederlands elftal voor de aankomende interlandperiode, maar blijft Maarten Stekelenburg van Everton thuis. En de oud-Ajacied stond de afgelopen wedstrijden van Oranje nog in het doel.



Valentijn Driessen van De Telegraaf schrijft: "De keeperscarrousel die Blind in zijn periode bij Oranje draaiende houdt, wekt veel wrevel op bij de doelmannen. Het niet opnemen van Maarten Stekelenburg in de voorselectie voor Bulgarije en Italië is een typisch Blind-geval. Na Jasper Cillessen en Jeroen Zoet is Stekelenburg de derde eerste goalie van Oranje, die van de ene op andere dag uit beeld verdwijnt. Cillessen en Zoet mochten blijven, maar Stekelenburg, die de laatste vier interlands onder de lat stond, hoeft zich helemaal niet te melden."



De journalist gat verder: "Het argument rammelt dat de potentieel beste keeper van Nederland bij Everton niet van de bank komt. Van de vier voorgeselecteerden keept Zoet iedere week, maar houden Cillessen en Michel Vorm de bank warm bij FC Barcelona en Tottenham Hotspur. Tim Krul staat na vijftien maanden blessureleed pas vijf weken vast onder de lat bij AZ. Blind logenstraft met de selectie van Krul zijn eigen argument dat kwaliteit voor hem altijd leidend is. In vijf weken heeft Krul in Alkmaar behoudens een penalty in de halve finale van de KNVB-beker geen bal gestopt."