Feyenoord: één speler fit, vijf geblesseerden

Bij de Eredivisie-koploper Feyenoord zitten ze niet alleen in spanning wat betreft de uitspraak van de tuchtcommissie over de mogelijke schorsing van Tonny Vilhena, ook heeft men te maken met een hoop geblesseerden. Wat dat betreft kunnen we melden dat één speler volledige fitheid nadert, maar in vijf gevallen is dat nog lang niet zo.



De Telegraaf schrijft op vrijdagmorgen: "Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst zit niet alleen in spanning over de inzetbaarheid van Tonny Vilhena zondag tegen AZ, maar ook over de fitheid van vijf van zijn selectiespelers. Nicolai Jörgensen heeft inmiddels de training hervat na enkele dagen rust in verband met enkelklachten, maar Brad Jones, Marko Vejinovic, Bilal Basaçikoglu, Terence Kongolo en Eljero Elia meden gisteren nog het trainingsveld."



De krant doet uit de doeken wat er precies aan schort bij de genoemde spelers. "Jones heeft last van een ontstoken wond aan zijn onderbeen, Vejinovic kampt met knieklachten, terwijl Elia (kuit en enkel), Kongolo (bovenbeen) en Basaçikoglu (enkel) niet ongeschonden uit de strijd kwamen bij de stadsderby tegen Sparta, waarin Feyenoord met 1-0 het onderspit dolf."