Klaassen gaat in op 'absentie' van Ziyech

Ajax speelde op donderdagavond tegen FC Kopenhagen in de Europa League zonder Hakim Ziyech. De Nederlandse Marokkaan begon op de bank omdat hij in een gesprek met trainer Peter Bosz had aangegeven dat hij kracht tekort kwam. Aanvoerder Davy Klaassen van Ajax laat zich nu uit over de situatie van zijn ploeggenoot.



In gesprek met De Telegraaf zegt de middenvelder: "Ik vind het heel goed dat Hakim naar de trainer ging en zei dat hij zich niet lekker voelde. Dat kan ik alleen maar waarderen als je dat kunt aangeven. Het is niet zo dat hij niet wilde spelen en 'lekker op de bank ging zitten'. Maar de laatste weken zag je dat hij heel erg aan het werken was en niet meer echt in zijn kwaliteit kwam. Het is een heel eerlijke uitspraak en Hakim is geen wegloper. Hij heeft vanuit het team gedacht en dat is knap. Hakim loop bij ons twee keer in de week twaalf kilometer en liep er bij FC Twente één keer acht. Dat is wel effe wat anders."



Klaassen heeft alle hoop dat Ajax alsnog doorgaat naar de volgende ronde. "Na die 2-1 krijg ik nog een héél grote kans. En dan is er nog die afgekeurde 2-2 van Kasper Dolberg. Dus ja, die nederlaag was wel onnodig. Als je deze wedstrijd analyseert, zou een gelijkspel een juiste uitslag zijn. Ik heb nog steeds goede hoop dat we doorgaan. Hier in Denemarken konden we winnen, dus thuis kan dat ook."