Van Benthem: waarom Vilhena níét geschorst mag worden

Joris van Benthem heeft zich de afgelopen jaren al meermaals opgeworpen als de schrik van de aanklager in Zeist. Spelers als Eljero Elia en Michiel Kramer kwamen er genadig af vanwege zijn verweer. Op donderdagavond moest Tonny Vilhena zich melden voor de tuchtcommissie en Van Benthem had best een aantal punten die vóór de middenvelder van Feyenoord spreken.



Zo voerde hij onder meer een video van Zlatan Ibrahimovic op, die een elleboogstoot uitdeelde in de wedstrijd van Manchester United tegen AFC Bournemouth (video onder artikel, red.). Van Benthem wordt geciteerd door het Algemeen Dagblad: "Kijk, dit is een elleboogstoot. Dan ballen ze hun vuist, zoals hier bij Zlatan, brengen ze die vuist naar hun lichaam toe en gebruiken ze arm als een hefboom om de elleboogstoot uit te delen."



Ook wijst de advocaat op het feit dat Vilhena nog nóóit een rode kaart ontving. De krant zelf zet uiteen: "Ze hebben in het dossier van Vilhena bij de KNVB zitten speuren naar het strafblad van de speler, maar ze kwamen in de hele loopbaan van de Maassluizer geen enkele rode kaart tegen. Zelfs in zijn jeugdjaren niet." Als laatste maakt Van Benthem ook nog even gehakt van de verklaring van arbiter Danny Makkelie, die het duel tussen Vilhena en Mathias Pogba wel degelijk beoordeeld zou hebben en nu zou doen alsof zijn neus bloedt.





Zlatan could have easily made a big deal out of the stamp but decided to get up and elbow him instead 😂 #MUFC #AFCB pic.twitter.com/fwLJMgoNie — easyodds.com (@easy_odds) March 4, 2017