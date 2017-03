Ajax heeft donderdagavond een 2-1 nederlaag geleden bij FC Kopenhagen in de Europa League. Clubwatcher Freek Jansen zag aanvoerder Davy Klaassen vlak voor tijd een gele kaart incasseren en daardoor een schorsing voor de return.



"Klaassen dacht dat de 2-2 binnen was, reageert daarop, maar het is pietlullig", blikt Jansen terug op de website van Voetbal International. "Het is wel al de derde gele kaart voor Klaassen dit seizoen vanwege praten, dus daar hij moet wel slimmer in zijn. Het zal een gigantisch gemis zijn voor Ajax volgende week."



De VI-journalist zag een duel met twee gezichten. "Het eerste halfuur was heel zwak van Ajax. Kopenhagen had nog wel twee of drie keer kunnen scoren. Ajax was niet creatief. Pas na die knappe goal van Dolberg ging Ajax beter voetballen. Het eerste kwartier na rust speelde Ajax heel sterk en waren ze de de bovenliggende partij."



Toch ging Ajax ondanks het verbeterde spel onderuit in Kopenhagen. "Op basis daarvan heeft Ajax zichzelf te kort gedaan. Toch blijft 2-1 een nederlaag met perspectief, ze zijn zeker niet kansloos."