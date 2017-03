Ook Cocu geniet van Barça: "Je gelooft bijna niet"

Buiten de aanhang van Paris Saint-Germain leek iedereen woensdagavond dolenthousiast door de 6-1 overwinning van FC Barcelona. Op grandioze wijze wist de Catalaanse ploeg een 4-0 uitnederlaag recht te zetten, iets waar ook Phillip Cocu van genoot.



"Dit was iets bijzonders. Zo zie je maar dat je altijd in je kansen moet blijven geloven", jubelt de PSV-trainer in gesprek met het Eindhovens Dagblad. "Je gelooft bijna niet dat het nog kan, maar ik had niet de indruk dat er ook maar een speler van FC Barcelona was die het opgaf bij de 3-1."



Als oud-speler van Barça genoot Cocu, maar dat sentiment was niet eens nodig. "Dit zijn wedstrijden die voetbal zo ontzettend mooi maken", luidt zijn oordeel. "Een enorme winnaarsmentaliteit en drive heb ik gezien. En dat gekoppeld aan klasse in een wedstrijd waar werkelijk alles in zat."