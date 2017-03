Jonge Ajacied zoekt geen excuus: "Dus is het mijn fout"

Matthijs de Ligt werd dit seizoen vaak geroemd voor zijn fysieke kracht, maar op bezoek bij FC Kopenhagen (2-1) moest ook de Ajax-verdediger zijn meerdere erkennen. Het doelpunt van Andreas Cornelius rekent hij zichzelf aan.



"Bij die goal komt er een voorzet en die bal is lang onderweg. Dan wacht je op de bal en hij kleunt erin, springt over mij heen", aldus De Ligt in gesprek met Voetbal Inside. "Je moet dat duel winnen, dus is het mijn fout. Of hij nou groter of kleiner is, dat is geen excuus."



De Ligt durft niet te zeggen of hij een verder goede wedstrijd speelde. "Dat heb ik in het veld niet echt door. Het zijn fysieke beren, maar je kan er wel van leren. Dit soort wedstrijden zijn voor mijn ontwikkeling geweldig. Dat is allemaal leuk en aardig, maar je moet het ook goed doen. Een leermomentje, maar eigenlijk mag dat niet."



Een leermoment dus, maar wel op een hoog podium. Of het cruciaal blijkt? "We hebben het uitdoelpunt te pakken. Als je thuis met 1-0 wint, ben je door. Zo simpel is het. En ik moet nog maar zien of ze in een volle ArenA wanneer Ajax op volle oorlogssterkte is, zonder Davy (Klaassen, red.) dan, ook zo'n niveau kunnen halen."