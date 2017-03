PSG moet vrezen voor naweeën van Champions League-drama

Paris Saint-Germain ging woensdagavond op dramatische wijze met 6-1 onderuit bij FC Barcelona en daardoor vlogen de Fransen, ondanks de 4-0 thuisoverwinning, uit het miljoenenbal. De supporters waren logischerwijs woedend, zo ondervond ook Thiago Motta op de luchthaven.



De speler van PSG wilde met zijn peperdure sportauto naar huis rijden toen hij werd omsingeld door een woedende menigte. "Dit is een schande, wat doen jullie ons aan?" werd geroepen. "6-1, waar is jullie liefde voor het truitje?", was een andere kreet.



Een supporter gaf een klap op de auto van Motta. De middenvelder gaf daarop een flinke dot gas, waardoor de man via de motorkap tegen het asfalt werd geslingerd. Hij werd met lichte verwondingen naar het ziekenhuis afgevoerd.



Update 21:39 uur

De kwestie dreigt nog een vervelend staartje te krijgen voor Motta. De Franse politie is een onderzoek gestart naar de situatie op Le Bourget, zo heeft Paris Saint-Germain bevestigd. Daarbij laat de topclub optekenen dat men is geschrokken door de vijandige ontvangst door een groep supporters.