WAUW! Russen ontvangen United-fans wel héél hartelijk

Op het EK 2016 ontstond een serieuze botsing tussen fans van Engeland en Rusland. Voor het WK van 2018 bestaat een soortgelijke angst en dus zullen de autoriteiten scherp hebben gelet op de Europa League-wedstrijd tussen FK Rostov en Manchester United. Getuige de onderstaande tweet mogen we concluderen dat het goed is gegaan. Wat een mooi gebaar!





An example of #Respect tonight. Rostov fans giving out blankets to the visiting supporters at the entrance of ManUtd stand 👏👏👏#UEL pic.twitter.com/hmhVzHWayo