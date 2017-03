Klap voor Eredivisie-bekende: "Ben in de wacht gezet"

Willie Overtoom is als dertiger clubloos en de zoektocht naar een nieuwe club is nog weinig succesvol. Go Ahead Eagles wees de middenvelder af en ook het Indonesische Persib Bandung heeft na een proefperiode 'nee' gezegd.



"Ik blijf nog even zoeken, maar het zou goed kunnen dat ik er aan het eind van dit seizoen een punt achter zet", laat de drievoudig international van Kameroen weten aan het Algemeen Dagblad. Zijn hoop was gevestigd op de Indonesische topclub. "Ik was op zich best enthousiast. Ik heb drie wedstrijden van Persib gezien en het voetbal leeft daar enorm. Bij thuiswedstrijden zitten er 50.000 fanatieke fans in het stadion."



De signalen waren ook positief, maar de blessure van spits Sergio van Dijk gooit roet in het eten. "In Indonesië mogen clubs maar twee buitenlandse spelers opstellen en er drie in de selectie hebben. Ze hebben er nu al twee, maar vanwege de blessure van Sergio zijn ze nu op zoek gegaan naar een vervangende spits. Dat heeft waarschijnlijk meer prioriteit dan een nieuwe spelmaker, dus ben ik in de wacht gezet."



De oud-speler van onder meer AZ en Heracles Almelo verblijft momenteel in Nederland in afwachting van een officieel besluit.