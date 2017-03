Ajacieden zijn woest: "Dat noemt zich scheidsrechter..."

Ajax heeft de Europa League-wedstrijd tegen FC Kopenhagen met 2-1 verloren. Vlak voor tijd leek Kasper Dolberg voor de gelijkmaker te zorgen, maar in plaats daarvan kreeg Davy Klaassen een fatale gele kaart voor praten vanwege het afkeuren. De Ajacieden zijn duidelijk 'not amused' over de arbitrage.



De beelden en de bijbehorende reacties:





Doelpunt afgekeurd én Ajax mist Davy Klaassen tijdens de return tegen Kopenhagen. #kopaja pic.twitter.com/92GnMjho54 — FOX Sports (@FOXSportsnl) 9 maart 2017

Wtf maakt het uit uit welk land de scheids komt..de aanvoerder mag gewoon naar de scheids #rtl7 #kopaja — Thijs Rosendaal (@TRosendaal) 9 maart 2017

#knvb doe er iets mee.... Artur Soares Dias verdient het niet om de Europa League te fluiten! #fifa #kopaja #kaarten — Alexander Himself (@himself_a) 9 maart 2017

Dat noemt zich scheidsrechter...gaat volgende week weer te spannend worden #kopaja — Roy van Damme (@royvd10) 9 maart 2017

Ben ik nou zo blind of is die scheidsrechter nou zo geschift? Ik zie geen overtreding hoor #kopaja — Roos (@ButerasSparkles) 9 maart 2017

Hoe dom lees ik overal, maar zo tekeer ging Klaasen toch niet tegen ref? NB aanvoerder, kaart snel gegeven, beïnvloedt zwaar return! #kopaja — Klaas Sjoerd deVries (@KlaasSjoerd) 9 maart 2017

Echt tijd voor videoreferee. Voetbal blijft oneerlijk met dit soort macho typjes met compensatiegedrag als scheidsrechter. #kopaja — Bob Maas (@BobMaasNL) 9 maart 2017

Afijn, 1e goal had niet mogen tellen, 2e wel. Maar gevoel genaaid te zijn, blijft overeind #kopaja — Wiard Kuné (@Kjoen2u) 9 maart 2017