Feyenoord-jurist maakt gehakt van aanklager en Makkelie

Tonny Vilhena wacht wellicht een schorsing van drie wedstrijden vanwege een vermeende elleboogstoot. Vanaf 20:00 is het hoger beroep tegen die aanklacht begonnen. De middenvelder geeft aan dat hij geen elleboogstoot heeft gegeven.



Vilhena begint voortvarend aan het verhoor. "Ik sprong in de lucht en gebruikte mijn armen, iemand kwam in mijn rug. Ik heb geen elleboogstoot gegeven. Ik spring, maak me breed, anders kom je niet omhoog. Ik krijg duwtje in de rug, mis de bal. En achter mij lag iemand op de grond."



De aanklager betaald voetbal ziet het anders: "Er is geen natuurlijke reactie van de arm van Vilhena. Hij neemt de kans voor lief dat hij zijn tegenstander fors kan raken." Sparta heeft in een verklaring aangegeven niks te hebben gezien. Ook Pogba helpt Vilhena en verklaart alleen dat hij in zijn gezicht is geraakt.