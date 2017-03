Vitesse-trainer Henk Fraser genoot donderdag nog even na van het Champions League-duel van FC Barcelona met Paris Saint-Germain (6-1). De tacticus wil zelfs een aantal meenemen in het komende thuisduel met Sparta Rotterdam.



"Ja, van beide ploegen kunnen wij natuurlijk wat meenemen naar vrijdag", laat Fraser weten aan Omroep Gelderland. "We hebben gezien dat Barcelona initiatief nam en voldoende passie en beleving bracht. Dan kun je extreem moeilijke opdrachten klaren, dat is een compliment aan Barça, want Barcelona en PSG ontlopen elkaar niet zoveel."



Fraser hoopt een soortgelijke opzet te zien bij Vitesse. "Maar je moet er wel beleving, passie en discipline voor over hebben." Na de 3-1 nederlaag bij PEC Zwolle is dat ook nodig gezien het gebruik van de woorden 'misplaatste arrogantie'. "Maar dat was niet alleen aan mijn spelers gericht hoor, ook aan de trainers. We zijn namelijk een team. Maar de opmerking was bedoeld om elkaar scherp te houden."