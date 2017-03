Vitesse vervangt oud-PSV'er per direct door oud-Feyenoorder

Vitesse heeft per direct afscheid genomen van Remco van der Schaaf, die voorheen de jeugdploeg onder negentien jaar leidde. Zijn rechterhand Nicky Hofs is doorgeschoven als vervanger.



"We hebben met Remco gesproken en gezamenlijk geconcludeerd dat het voor iedereen beter is om deze keuze te maken", legt hoofd jeugdopleiding Edwin Petersen uit op de clubwebsite. "In topsport ben je continu bezig met die paar procent op zoek naar optimalisatie. We bedanken Remco voor zijn bewezen diensten en wensen hem veel succes bij zijn verdere ontwikkeling."



Omroep Gelderland informeerde naar de beweegredenen, maar Vitesse verwijst louter naar dit statement. Van der Schaaf kwam gedurende zijn loopbaan twee periodes uit voor de Arnhemse club en speelde daarnaast voor onder meer PSV. Ook zijn opvolger Hofs liep jarenlang mee in het betaald voetbal.