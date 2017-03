PSV-talent: "Tuurlijk, ik weet wie er op mijn plek spelen"

Pablo Rosario zit de laatste tijd regelmatig bij de selectie van PSV, maar voor speeltijd moet hij nog bij de beloftenploeg in de Jupiler League plaatsnemen. De van Almere City FC afkomstige middenvelder toont begrip.



"Het is hier erg rustig", laat het talent weten aan PSV TV. "Toen ik hier aankwam was het natuurlijk wennen en ik heb eerst twee weken in een hotel gezeten. Vervolgens ben ik samen met mijn vriendin in een appartement gaan wonen en daar zijn we erg gesetteld nu. Ik kende mijn teamgenoten al van het EK, dus dat maakte het wat makkelijker om me aan te passen."



Inmiddels heeft Rosario de kloof met de A-selectie redelijk gedicht, maar de PSV'er weet dondersgoed dat er nog steeds een duidelijke pikorde is. "Tuurlijk, ik weet wie er op mijn plek spelen. Maar het is niet zo dat ik nu al denk van 'dat zijn mijn concurrenten'."