Alonso legt verrassend besluit uit: "Beter vroeg dan te laat"

Xabi Alonso heeft donderdagmiddag zijn afscheid als voetballer aangekondigd. De 35-jarige middenvelder van Bayern München voelt zich nog fit genoeg om te spelen, maar acht de tijd rijp om een nieuwe weg in te slaan.



"Het was een moeilijk beslissing om te nemen, maar ik heb het gevoel dat de tijd rijp is", zo laat de Spanjaard weten via het tv-kanaal van de Duitse topclub. "Ik heb altijd gedacht dat het beter is om te vroeg te stoppen dan te laat. Ik voel me nog prima, maar dit is het moment om het voetbal vaarwel te zeggen."



Alonso, die in 2014 werd gecontracteerd door Bayern, vervolgt: "Ik wilde mijn carrière afsluiten op het hoogste niveau en dat is het geval, omdat Bayern wereldklasse is. Ik ben er enorm trots op dat ik nog deel uitmaak van deze familie."



Eerder kwam de middenvelder uit voor onder meer Liverpool en Real Madrid. "Ik heb echt veel meegemaakt als speler, bij geweldige clubs en het nationale team van Spanje. Ik had nooit durven dromen dat ik zo'n mooie carrière zou hebben."