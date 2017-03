'Deze zin herhaalden de spelers van Barcelona in de kleedkamer steeds'

FC Barcelona speelde tegen PSG een wedstrijd die de geschiedenisboeken zal ingaan en mag na drie late goals en een 6-1-zege alsnog naar de kwartfinales van de Champions League. De euforie in Camp Nou was dan ook niet te meten, ook bij de spelers.



Na een moeilijke periode, waarin het veel kritiek kreeg na de 4-0 uit de heenmatch en Luis Enrique zijn afscheid aankondigde, lijkt Barça zo weer helemaal vertrokken te zijn en dat gevoel leeft duidelijk ook bij de spelers. "Hier stopt het niet," was volgens Sport het meest herhaalde zinnetje in de kleedkamer.



Barcelona kan immers nog altijd op een tweede treble in drie jaar winnen. In de Primera Division is het op dit moment leider met één punt voorsprong op Real Madrid, dat wel nog een wedstrijd tegoed heeft. In de Spaanse beker plaatste Barça zich dan weer voor de finale, waarin Alaves de tegenstander wordt.